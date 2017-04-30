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Состав сборной Азербайджана по футболу на Исламиаду

Автор: Отдел спорта 

Объявлены имена 23 футболистов сборной Азербайджана для участия в Играх Исламской солидарности.

Как известно, на Исламиаде будут выступать игроки младше 23 лет, за исключением трех игроков, которые могут быть старше этого возраста. Главный тренер сборной Азербайджана Яшар Вахабзаде включил в эту тройку Рашада Садигова, Руслана Абышова и Агабалу Рамазанова.

Полный состав сборной Азербайджана:

Мегсед Исаев, Руслан Абышов, Рахиль Мамедов, Фахмин Мурадбейли (все – «Нефтчи»), Мирабдулла Аббасов, Юсиф Набиев, Тарлан Ахмедли, Азер Салахлы («Сумгайыт»), Шахруддин Магомедалиев, Эльшан Абдуллаев, Махир Мадатов, Джошгун Диниев, Агабала Рамазанов («Карабах»), Рашад Садигов, Теллур Муталлимов, Эльвин Джамалов («Габала»), Вугар Мустафаев, Адиль Нагиев, Садиг Гулиев («Зиря»), Азад Керимов, Орхан Алиев («Кяпяз»), Эмиль Балаев («Сабаил») и Эльнур Джафаров («Дугополье», Хорватия).

Церемония открытия Исламиады состоится 12 мая, но футбольный турнир стартует уже 8-го числа. Сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Камеруном, Саудовской Аравией и Марокко. Первая игра состоится 8 мая против Камеруна. Затем будут игры с аравийцами (11 мая) и марокканцами (15 мая). Все три матча состоятся на «Баил Арене».

В другой группе за две путевки в полуфинал поборются Турция, Оман, Палестина и Алжир.

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