Подписаться на уведомления
 

Головная боль армянских спецслужб: азербайджанские яблоки

 

Азербайджанские яблоки, обнаруженные на армянском рынке, по предварительным данным Службы национальной безопасности Армении, были импортированы незаконным путем, и в настоящее время принимаются меры по выявлению причастных к этому лиц, сообщает армянская редакция радио «Свобода».

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23-го апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из Азербайджана. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.

В ответ на запрос армянской службы радио «Свобода» в СНБ сообщили, что соответствующие подразделения ведомства проводят ряд проверок для выяснения возможной причастности официальных лиц из правомочных структур Армении к незаконному ввозу азербайджанских яблок на территорию страны.

«В результате этих мер, в частности, получены данные о возможном круге лиц, осуществивших импорт, а также о способе ввоза, который, по предварительным данным, был незаконным. В настоящее время предпринимаются действия для выявления других связанных с этим лиц и выяснения всех обстоятельств», - отмечается в сообщении армянских спецслужб.

Помимо Еревана, яблоки азербайджанского происхождения также были обнаружены в ряде областей Армении – Котайке, Тавуше, Армавире, Гегаркунике, Шираке (в целом, в 13 пунктах реализации).

1099 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
1 Май 23° / 13°
2 Май 24° / 15°
3 Май 25° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Кюрдамире женщина погибла на хлопковом поле
Аятолла Хаменеи вновь раскритиковал Роухани
Головная боль армянских спецслужб: азербайджанские яблоки
Состав сборной Азербайджана по футболу на Исламиаду
В Карабахе ранен армянский солдат
Известный швейцарский альпинист погиб, покоряя Эверест
Эрдоган: «Нас серьезно огорчают действия США в Сирии»
Режиссер и актеры «Крестного отца» воссоединились в Нью-Йорке
Таможенник Бехбуд Мустафаев станет католическим священником
СМИ сообщили о двух готовящихся терактах в Лондоне
Начальник вертолетной площадки МВД убил своего друга
В Молдавии волна арестов министров, чиновников и миллионеров haqqin.az из Кишинева
Арзу Алиева, Мадат Гулиев, Ягуб Эюбов и Микаил Джаббаров пробежались по Баку фото; обновлено
Завтра в Баку будет солнечно
Премьер-министр Мальты благодарит SOCAR Видео
Тельман Исмаилов под обломками своей империи
Генпрокуратура о самоубийстве оппозиционера
Французский регбист избил судью и спровоцировал массовую драку видео
Азербайджан снова опередил Армению в рейтинге самых мощных армий
Трамп пригласил Дутерте в Белый дом
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку США
Армянские войска обстреливают позиции азербайджанских войск
Оливер Стоун снимет фильм о Путине
Трамп: "Мы заставим страны НАТО платить за оборону"
Трамп доволен своим правлением
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться