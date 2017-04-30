Головная боль армянских спецслужб: азербайджанские яблоки

Азербайджанские яблоки, обнаруженные на армянском рынке, по предварительным данным Службы национальной безопасности Армении, были импортированы незаконным путем, и в настоящее время принимаются меры по выявлению причастных к этому лиц, сообщает армянская редакция радио «Свобода».

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23-го апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из Азербайджана. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.

В ответ на запрос армянской службы радио «Свобода» в СНБ сообщили, что соответствующие подразделения ведомства проводят ряд проверок для выяснения возможной причастности официальных лиц из правомочных структур Армении к незаконному ввозу азербайджанских яблок на территорию страны.

«В результате этих мер, в частности, получены данные о возможном круге лиц, осуществивших импорт, а также о способе ввоза, который, по предварительным данным, был незаконным. В настоящее время предпринимаются действия для выявления других связанных с этим лиц и выяснения всех обстоятельств», - отмечается в сообщении армянских спецслужб.

Помимо Еревана, яблоки азербайджанского происхождения также были обнаружены в ряде областей Армении – Котайке, Тавуше, Армавире, Гегаркунике, Шираке (в целом, в 13 пунктах реализации).