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В московском аэропорту задержали мигранта с порохом и патронами

 

В аэропорту Внуково задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны. Вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Нарушитель был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, он намеревался вылететь на родину. «Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы», — отметил источник агентства.

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