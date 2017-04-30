В Египте казнят трех исламистов

Уголовный суд Каира в воскресенье приговорил трех исламистов, в их числе один из лидеров запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" Вагди Ганим, к смертной казни через повешение, сообщает новостной портал "Аль-Кахира".

По имеющейся информации, подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, действовавшую до октября 2015 года. Группировка занималась подрывной деятельностью, планировала свержение правящего режима, нападения на военные и полицейские объекты.

Еще пять членов группировки приговорены к пожизненному заключению.