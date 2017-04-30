В Петербурге у азербайджанского предпринимателя угнали фургон с товаром

В Московском районе Петербурга угонщики оставили гражданина Азербайджана без транспортного средства и груза, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Невские Новости».

За помощью к сотрудникам полиции обратился уроженец Азербайджана. По его словам, 27 апреля около 18:00 он оставил фургон на парковке рядом со зданием администрации ТД «Южный» на проспекте Гагарина. 28 апреля около 08:00 мужчина, вернувшись на парковку, понял, что угонщики похитили его машину. Также злоумышленникам достался и груз кофе, который находился в автомобиле. Размер понесенного ущерба устанавливается.

Стражи правопорядка не нашли автомобиль в базах данных эвакуации.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры для установления местоположения злоумышленников и угнанного транспортного средства.