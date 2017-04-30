Шахрияр Мамедъяров вновь стал победителем турнира памяти Вугара Гашимова

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал победителем традиционного шахматного турнира памяти Вугара Гашимова, который завершается сегодня в Шамкире.

По итогам 9 туров Шахрияр набрал 5,5 очка и единолично занял 1-е место. За весь турнир он обыграл американца Уэсли Со, украинца Павла Эльянова и россиянина Владимира Крамника.

Другой азербайджанский шахматист – Теймур Раджабов – набрал 4 очка и не поднимется выше 8-го места среди 10 участников.

Для Шахрияра Мамедъярова это вторая подряд победа на турнире в Шамкире. В 2014 и 2015 годах, на первых двух соревнованиях 1-е место занимал чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен, который в двух последних шамкирских турнирах не участвовал.