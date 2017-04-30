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Полиция Японии опасается новой войны якудза

 

Правоохранительные органы Японии обеспокоены тем, что в ближайшее время могут активизироваться мафиозные разборки якудза из-за назревающего передела сфер влияния в одном из крупнейших преступных синдикатов. Об этом сообщают ведущие японские СМИ со ссылками на источники в полиции, передает ТАСС.

Отношения между японскими бандитами на протяжении последних лет были и так довольно напряженными. Летом 2015 года в крупнейшем клане "Ямагути-гуми" из-за финансовых споров произошел серьезный раскол, после которого из нее вышла часть группировок, собравшихся в новую организацию "Кобэ ямагути-гуми". За этим последовали десятки инцидентов со стрельбой, зажигательными смесями, таранами зданий грузовиками и банальными драками.

Единство в отколовшейся группировке сохранялось недолго. В воскресенье, по оперативным данным полиции, в городке Амагасаки в префектуре Хёго собрались боссы одной из подконтрольных ей команд якудза. На совещании обсуждался вопрос выделения в отдельный синдикат из-за разногласий по вопросам управления. Как полагают следователи, мафиозные лидеры таким образом хотят еще и поднять свой собственный авторитет, выйдя из подчинения крупного клана.

Благодаря утечкам в прессу, уже известно возможное название новой организации - "Нинкё-дантай ямагути-гуми". Последняя часть является отсылкой к корням, ведь еще пару лет назад группировка подчинялась крупнейшему в стране синдикату, а "нинкё-дантай" - это своеобразное героизированное самоназвание у якудза, означающее в вольном переводе объединение, следующее благородным принципам.

Группировки якудза в Японии нередко действуют открыто под видом частных компаний или ультраправых организаций и находятся под контролем полиции. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр, секс-индустрии, наркотиков и оружия, финансовых махинаций; якудза также вовлечены в строительный бизнес. Другой статьей дохода некоторых группировок является организация районных праздников и фестивалей, когда, например, под цветущей сакурой устраиваются скамейки и столики, а на месте можно купить традиционную уличную еду, пиво и сакэ.

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