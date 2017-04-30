по делу о теракте в Медине

МВД Саудовской Аравии заявило о задержании 46 членов террористической ячейки, устроившей атаку смертника у мечети Пророка в городе Медина в 2016 году, сообщает Al Arabiya.

В июле 2016 года террорист-смертник подорвал себя у входа во вторую по значимости святыню ислама — мечеть Пророка. В результате атаки погибли четыре силовика, которые не позволили ему пройти внутрь.

Как рассказал представитель ведомства, правоохранительные органы задержали террористов в городе Джидда. Среди задержанных - 32 подданных Саудовской Аравии и 14 иностранцев, в том числе из Пакистана, Йемена, Афганистана, Египта, Иордании и Судана.

Отмечается, что в ходе рейдов оперативники обнаружили подпольный цех для производства взрывных устройств. По версии следствия, именно они снабдили поясом смертника террориста для атаки на мечеть.