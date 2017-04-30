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Трамп: «Ким Чен Ын – ловкий парень»

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын является "ловким парнем", так как удерживает власть в стране, несмотря на очень молодой возраст, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

"Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень", — сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не можем позволить ситуации вокруг КНДР развиваться так, как она развивалась многие годы". 

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