Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров вновь забил в чемпионате Германии.

В сегодняшнем матче 31-го тура 2-й Бундеслиги команда «Эрцгебирге Ауэ», за которую выступает автор гола в ворота сборной Германии в мартовском отборочном матче ЧМ-2018, принимала дома одного из конкурентов в борьбе за выживание – «Вюрцбургер Киккерс».

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Эрцгебирге Ауэ». Дмитрий Назаров забил второй гол своей команды, который в итоге оказался победным. На 10-й минуте он реализовал пенальти. Это девятый гол Назарова в нынешнем чемпионате. Он является вторым бомбардиром своей команды.

После 31 тура «Эрцгебирге Ауэ» с 36 очками занимает 13-е место, оторвавшись на 3 очка от опасной зоны. До конца чемпионата осталось три тура. Клубы, которые займут 17-18-е места, покинут 2-ю Бундеслигу, а 16-й команде чемпионата предстоит сыграть переходные матчи за право остаться в лиге.