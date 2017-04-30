Боевики ИГИЛ готовили теракт в Турции в День труда

Полиция Турции задержала шесть человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" и подготовке терактов на территории страны, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, подозреваемые предположительно готовили террористический акт во время празднований, посвященных Международному дню труда.

Как сообщается, полиция также изъяла у задержанных множество улик, указывающих на связи с ИГИЛ. Обыски проводились одновременно в нескольких местах.

Двое подозреваемых - выходцы из Сирии. Сейчас все задержанные находятся в антитеррористическом отделе полиции для проведения следственных мероприятий.