Кремль поручил пресечь нападения на оппозиционеров

Российское руководство поручило региональным властям пресечь нападения на оппозиционеров, сообщили «Газете.Ru» источники в Кремле.

«Фактически такие нападения приводят только к их раскрутке», — прокомментировал данное решение один из источников.

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов также будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать злоумышленников к ответственности.

Вместе с этим другой источник отметил, что губернаторы предпочитают не проявлять инициативу в подобных вопросах и согласовывают действия с руководством.