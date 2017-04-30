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Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков

 

В индийском штате Мадхья-Прадеш министр социальной справедливости и развития сельских районов Гопал Бхаргава преподнес 700 невестам деревянные биты. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Daily Mail.

По словам политика, женщины могут использовать их в качестве оружия, если мужья начнут вести себя неподобающим образом после употребления алкоголя. Своеобразный подарок был вручен невестам, которые вышли замуж в ходе массовой свадебной церемонии, организованной местными властями.

На каждой из бит присутствуют надписи «Для битья пьяниц» и «Полиция не вмешивается». Бхаргава посоветовал женщинам для начала вступать в диалог со своими нетрезвыми мужьями, однако если те откажутся слушать, пускать в ход свадебный подарок. При этом он подчеркнул, что у него нет намерения подстрекать кого-либо к насилию.

По словам министра, своим поступком он хотел привлечь внимание к бедственному положению сельских женщин, которые сталкиваются с домашним насилием со стороны своих мужей-алкоголиков.

Всего предполагается раздать новобрачным 10 тысяч таких бит.

Алкоголизм и связанные с ним преступления в последние несколько лет давно превратились в одну из серьезнейших проблем Индии. Местные власти пытаются бороться с недугом, однако преуспеть им в этом пока не получается.

С апреля 2016 года в одном из беднейших индийских штатов Бихаре действует полный запрет на продажу и употребление алкоголя. Соответствующий закон подписал главный министр штата Нитиш Кумар. Незадолго до этого полный или частичный запрет на употребление и продажу алкоголя ввели штаты Гуджарат и Керала, которые считаются одними из самых преуспевающих индийских регионов.

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