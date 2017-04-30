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На участке, где победила Ле Пен, отменили результаты голосования

 

Власти отменили результаты голосования в первом туре выборов президента Франции на одном из участков под Парижем, большинство избирателей на котором отдали голоса за кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен; основанием для такого решения стало то, что глава избиркома забыл распечатать итоговый протокол, сообщает в воскресенье издание Parisien.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье; по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

Конституционный совет, который утверждает результаты выборов во Франции, принял решение аннулировать голоса жителей небольшой коммуны Луан-Вильгрюи-Фонтэн в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа. В поселке проживают 500 человек, при этом 23 апреля большинство из них проголосовали за Марин Ле Пен.

Формальным основанием для решения стало то, что мэр, также исполняющий обязанности главы местного избиркома, не передал в префектуру итоговый протокол голосования, так как он не был распечатан.

Мэрия уже принесла официальные извинения жителям за допущенную ошибку, однако избиратели выражают недовольство тем, что их голоса не были учтены, и недоумевают, как избирком мог допустить такую оплошность.

По данным соцопросов, Макрон может одержать победу во втором туре выборов, заручившись поддержкой примерно 60% избирателей.

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