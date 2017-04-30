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Известная компания торговала мертвечиной заявление Минсельхоза

Автор: Отдел информации 

Государственная ветеринарная служба при Минсельхозе Азербайджана определила происхождение мяса, принадлежавшего компании Elba 999, которое было найдено на складах и в автомобилях компании. Госслужба заявила, что это мясо падших животных или же животных, которые были забиты в момент агонии, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

ООО Elba 99 действует в западных регионах Азербайджана и владеет сетью донерных в Баку и в других городах. Сотрудники МВД на прошлой неделе выявили на территории Дашкесанского района тонны мяса неизвестного происхождения. Тогда сотрудники компании Elba 999 утверждали, что вся их деятельность связана лишь с халяльным мясом. Сейчас же Государственная ветеринарная служба заявляет, что эта компания годами снабжала мертвечиной донерные, катеринговые компании и рынки.

В заявлении госслужбы говорится о том, что на трассе Дашкесан-Гянджа в автомобиле марки Hundai (99-KV-790), управлял которым Намик Алиев, были обнаружены 20 коробок с замороженным мясом по 50 килограммов каждая. Было установлено, что это мясо было загружено в автомобиль на фабрике компании Elba 999 по переработке мяса и забою животных, расположенной в поселке Гушчу в Дашкесанском районе. Было принято решение о проведении проверки на данной фабрике.

В ходе осмотра на фабрике в первой холодильной камере были обнаружены 20-килограммовые коробки с мясом – 260 штук, 12 упаковок мяса по 40 килограммов, 60 полиэтиленовых пакетов по 6 килограммов мяса в каждом, 360 килограммов животного жира. Документы о происхождении мяса и соответствии его санитарным нормам отсутствовали.

Все найденное мясо было отправлено на лабораторные анализы в Государственную ветеринарную службу. Лабораторный анализ показал, что найденное в автомобилях и на фабрике фирмы Elba мясо было мертвечиной или же принадлежало животным, забитым в состоянии агонии. Анализ показал также, что все это мясо заражено опасными для здоровья людей бактериями. Результаты анализа были направлены в Управление полиции Дашкесанского района.

В отношении компании Elba будут приняты меры, предусмотренные законодательством. 

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