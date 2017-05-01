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Ренци одерживает победу на праймериз Демпартии Италии

 

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, согласно предварительным данным, одерживает победу на праймериз правящей Демократической партии (ДП), которые состоялись в воскресенье на Апеннинах, сообщил один из близких сторонников экс-премьера Маттео Риккетти, передает РИА Новости.

"Согласно тем данным, которыми мы располагаем, Ренци должен набрать от 65% до 70% голосов", — заявил Риккетти. По его словам, в праймериз приняли участие 1,8-1,9 миллиона сторонников ДП.

Нынешние выборы стали вторым этапом съезда Демпартии, организованного, чтобы определить имя нового партийного лидера, а также состав Национальной ассамблеи — своеобразного парламента ДП. Первый этап съезда состоялся 2 апреля, когда члены партии в ходе голосования в первичных партийных организациях назвали имена трех кандидатов на пост секретаря ДП. Помимо Ренци, ими стали министр юстиции Италии Андреа Орландо и президент южно-итальянской области Апулия Микеле Эмилиано. Примечательно, что тогда кандидатуру экс-премьера поддержали примерно 68% членов партии, принявших участие в голосовании.

Однако в ходе праймериз право проголосовать получили не только итальянцы, имеющие партийный билет ДП, но и все желающие граждане, которым уже исполнилось 16 лет, которые были внесены в официальные списки избирателей и заявили о "поддержке политических предложений ДП и готовности проголосовать за нее на выборах".

Официально новый секретарь Демпартии будет провозглашен в ходе Национальной ассамблеи, которая должна быть созвана в течение десяти дней с момента проведения праймериз.

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