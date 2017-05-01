Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Эту информацию подтвердил в эфире телекомпании ABC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, передает ТАСС.

Его спросили, намерен ли глава государства внести поправки в законы страны о клевете. "Мы изучаем этот вопрос, изучаем, как обеспечить исполнение (поправок в закон в случае их принятия)", - сказал Прибас. По его словам, иные аспекты данной темы, например, насколько кардинальные изменения предполагается внести в законодательство о защите чести и достоинства, - "это уже другая история".

Прибас признал, что ему и сотрудникам Белого дома порядком надоели постоянные публикации американских СМИ о якобы имеющихся связях Трампа и его доверенных лиц с Россией. "Телекомпании круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать. Я считаю, что газетам и новостным агентствам необходимо более ответственно подходить к своим репортажам. Я просто устал", - отметил он.

Прибас выразил "разочарование практикой СМИ ссылаться на неназванные источники". По словам главы аппарата сотрудников Белого дома, "его лично в рабочем кабинете представители ФБР неоднократно заверяли" в том, что подобные публикации "являются полной чушью", однако это не мешало СМИ муссировать эти измышления вновь и вновь. "Как это возможно? Круглосуточный кабельный канал излагает историю о разведке, которую разведывательное ведомство считает неправдой", - подчеркнул он.