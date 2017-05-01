Подписаться на уведомления
 

Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету

 

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Эту информацию подтвердил в эфире телекомпании ABC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, передает ТАСС.

Его спросили, намерен ли глава государства внести поправки в законы страны о клевете. "Мы изучаем этот вопрос, изучаем, как обеспечить исполнение (поправок в закон в случае их принятия)", - сказал Прибас. По его словам, иные аспекты данной темы, например, насколько кардинальные изменения предполагается внести в законодательство о защите чести и достоинства, - "это уже другая история".

Прибас признал, что ему и сотрудникам Белого дома порядком надоели постоянные публикации американских СМИ о якобы имеющихся связях Трампа и его доверенных лиц с Россией. "Телекомпании круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать. Я считаю, что газетам и новостным агентствам необходимо более ответственно подходить к своим репортажам. Я просто устал", - отметил он.

Прибас выразил "разочарование практикой СМИ ссылаться на неназванные источники". По словам главы аппарата сотрудников Белого дома, "его лично в рабочем кабинете представители ФБР неоднократно заверяли" в том, что подобные публикации "являются полной чушью", однако это не мешало СМИ муссировать эти измышления вновь и вновь. "Как это возможно? Круглосуточный кабельный канал излагает историю о разведке, которую разведывательное ведомство считает неправдой", - подчеркнул он.

46 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
2 Май 24° / 15°
3 Май 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Акула напала на женщину на пляже в Калифорнии
Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету
Ренци одерживает победу на праймериз Демпартии Италии
Известная компания торговала мертвечиной заявление Минсельхоза
Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
На участке, где победила Ле Пен, отменили результаты голосования
Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков
Кремль поручил пресечь нападения на оппозиционеров
Боевики ИГИЛ готовили теракт в Турции в День труда
Дмитрий Назаров забил девятый гол в чемпионате Германии видео
Трамп: «Ким Чен Ын – ловкий парень»
В Саудовской Аравии задержали 46 боевиков по делу о теракте в Медине
Трамп: "Я буду действовать вместе с Россией"
Полиция Японии опасается новой войны якудза
Лейла Алиева, Эльчин Гулиев и другие министры тоже были там Новые фото; видео; обновлено 19:50
В Стамбуле расстреляли главу оппозиционного иранского телеканала
Шахрияр Мамедъяров вновь стал победителем турнира памяти Вугара Гашимова
Азербайджан – лидер по росту числа курильщиков
В Петербурге у азербайджанского предпринимателя угнали фургон с товаром
В Египте казнят трех исламистов
В московском аэропорту задержали мигранта с порохом и патронами
В Кюрдамире женщина погибла на хлопковом поле
Аятолла Хаменеи вновь раскритиковал Роухани
Головная боль армянских спецслужб: азербайджанские яблоки
Состав сборной Азербайджана по футболу на Исламиаду
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться