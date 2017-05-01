Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен

Лидер крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция", социалист Жан-Люк Меланшон, набравший в первом туре президентских выборов во Франции почти 20% голосов, призвал своих соотечественников не голосовать за председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре голосования, передает ТАСС.

"Моя позиция однозначна. Я не буду голосовать за "Национальный фронт", я сражаюсь с "Национальном фронтом". И я обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит: не совершайте ужасную ошибку, не отдавайте свой голос за "Национальный фронт", иначе страна погрузится в волнения, которым не будет конца", - приводит агентство AFP слова Меланшона.

Он также отметил, что основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на выборах не сможет управлять Францией.

"На самом деле все определяют парламентские выборы, - сказал он в эфире телеканала TF1. - Через месяц мы избавимся от политики Макрона, потому что этот человек не способен управлять страной". Меланшон сообщил, что по итогам предстоящих летом выборов в высший законодательный орган Франции "планирует получить парламентское большинство".