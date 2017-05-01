Падение лифта в Баку: 11 пострадавших

В Насиминском районе 11 человек, оказавшиеся в беспомощном состоянии в лифте, были спасены сотрудниками Центра управления кризисными ситуациями МЧС, сообщает сайт министерства.

До этого газета «Ени мусават» сообщила о том, что в одной из новостроек рядом со станицей метро «20 января» оборвался лифт, в результате чего погиб жених, который приехал для того, чтобы отвезти невесту в загс.

Однако, из сообщения МЧС следует, что погибших в результате падения лифта нет, и что получившие травмы 11 человек живы.