Подписаться на уведомления
 

Падение лифта в Баку: 11 пострадавших

 

В Насиминском районе 11 человек, оказавшиеся в беспомощном состоянии в лифте, были спасены сотрудниками Центра управления кризисными ситуациями МЧС, сообщает сайт министерства.

До этого газета «Ени мусават» сообщила о том, что в одной из новостроек рядом со станицей метро «20 января» оборвался лифт, в результате чего погиб жених, который приехал для того, чтобы отвезти невесту в загс.

Однако, из сообщения МЧС следует, что погибших в результате падения лифта нет, и что получившие травмы 11 человек живы.

354 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
2 Май 24° / 15°
3 Май 24° / 13°
4 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Падение лифта в Баку: 11 пострадавших
Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен
Коалиция признала вину в гибели сотен мирных жителей в Ираке и Сирии
Акула напала на женщину на пляже в Калифорнии
Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету
Ренци одерживает победу на праймериз Демпартии Италии
Известная компания торговала мертвечиной заявление Минсельхоза
Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
На участке, где победила Ле Пен, отменили результаты голосования
Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков
Кремль поручил пресечь нападения на оппозиционеров
Боевики ИГИЛ готовили теракт в Турции в День труда
Дмитрий Назаров забил девятый гол в чемпионате Германии видео
Трамп: «Ким Чен Ын – ловкий парень»
В Саудовской Аравии задержали 46 боевиков по делу о теракте в Медине
Трамп: "Я буду действовать вместе с Россией"
Полиция Японии опасается новой войны якудза
Лейла Алиева, Эльчин Гулиев и другие министры тоже были там Новые фото; видео; обновлено 19:50
В Стамбуле расстреляли главу оппозиционного иранского телеканала
Шахрияр Мамедъяров вновь стал победителем турнира памяти Вугара Гашимова
Азербайджан – лидер по росту числа курильщиков
В Петербурге у азербайджанского предпринимателя угнали фургон с товаром
В Египте казнят трех исламистов
В московском аэропорту задержали мигранта с порохом и патронами
В Кюрдамире женщина погибла на хлопковом поле
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться