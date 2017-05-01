Сотрудники посольства РФ в Таиланде выехали в больницы, чтобы на месте оказывать помощь пассажирам, пострадавшим в результате ЧП с самолетом «Аэрофлота», летевшим из Москвы в Бангкок, число пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости по телефону дежурный консул.

«Пока могу подтвердить факт, что самолет попал в зону турбулентности, пассажиры получили переломы, ушибы, вывихи, сейчас они находятся в больнице», — сказал дипломат.

По его словам, также в больнице находятся сотрудники российского консульства в Таиланде, включая заведующего консульским отделом.

«Им оказывается необходимая помощь, списки пострадавших уточняются, пока не можем сказать количество россиян и иностранцев, которые пострадали», — сообщил дежурный консул, отметив, что общее число пострадавших пока не известно.