В Баку до смерти забили проституток

В одной из квартир Баку были избиты две женщины, одна из них скончалась. Инцидент произошел в Сабаильском районе, передает Report.

Женщина по имени Елена в возрасте 40-45 лет скончалась от побоев. Ее тело было найдено в подъезде здания. Тело убитой передано на экспертизу в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Сабаильская районная прокуратура возбудила уголовное дело.

Следует отметить, что в момент происшествия по данному адресу была избита еще одна женщина (имя не разглашается). Сообщается, что они занимались предоставлением интимных услуг.