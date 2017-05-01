Президент США Дональд Трамп принял решение пригласить в Вашингтон президента Филиппин Родриго Дутерте, не предупредив Госдепартамент.

Этот шаг вызвал возмущение как со стороны правозащитных организаций, так и в Совете национальной безопасности (СНБ) и самом Госдепе.

Ведомства в конфиденциальном порядке намерены выразить категорическое несогласие с таким подходом главы государства, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации. По данным издания, решение Трампа «застало Госдеп и СНБ врасплох».

В администрации президента теперь предполагают, что на нее обрушится шквал критики правозащитных организаций из-за такого решения Трампа. По словам правозащитников, пока не ясно, предоставят ли Дутерте визу для посещения США, учитывая обвинения в его адрес.

«Одобряя кровопролитную борьбу Дутерте с наркотиками, Трамп в моральном плане становится соучастником последующих убийств. Трампу должно быть стыдно, хотя это и невозможно, учитывая черты его характера», — считает директор азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон.