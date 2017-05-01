Российских байкеров не пустили в Польшу

Российские члены клуба "Ночные волки", участвующие в мотопробеге "Дороги Победы — на Берлин", не смогли пересечь границу Польши, сообщил лидер мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов.

"Мы стоим на одной стороне границы — все россияне, потому что соваться нам туда бессмысленно. Там сразу завернут и нас не пропустят", — сообщил Залдостанов телеканалу "Россия 24".

Через границу смогли проехать только байкеры с паспортами стран Евросоюза. Один из них — "ночной волк" из Словакии — провез на территорию Польши знамя особого мотоциклетного полка Сталинграда, отметил лидер мотоклуба.