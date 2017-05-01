Неофициальный визит главы ЦРУ в Корею

Глава ЦРУ Майк Помпео находится с неофициальным визитом в Южной Корее, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ.

По данным СМИ, он находится в Сеуле с субботы, когда Северная Корея провела очередной неудачный пуск баллистической ракеты, и планирует остаться здесь до вторника. Есть сведения, что он провел ряд встреч с южнокорейскими политиками и чиновниками, в частности, со своим коллегой — главой разведывательной службы.

Предположительно, Майк Помпео провел консультации по современному положению на Корейском полуострове, а также обсудил американо-южнокорейские отношения после выборов нового президента.

За последнее время Сеул посетили шеф Пентагона Майкл Пенс и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Обозреватели считают, что это связано с усилением напряженности на Корейском полуострове и ужесточением позиции США в отношении режима Ким Чен Ына в Северной Корее.