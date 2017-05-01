Подписаться на уведомления
 

Азербайджан и Турция начали совместные военные учения

 

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, 1 мая начались совместные тактические учения Вооруженных сил двух стран с боевыми стрельбами.

Как сообщает АПА, основной целью учений, которые пройдут до 5 мая, является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

1028 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
2 Май 25° / 15°
3 Май 24° / 13°
4 Май 22° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8542 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Баку задержали похитителя оград с кладбищ фото
Ренци вновь возглавил правящую партию Италии
Япония впервые задействует свой военный корабль
В Шеки мужчина застрелил своего шурина
Жителей Стамбула напугало оранжевое море фото
Ильхам Алиев на открытии кампуса Высшей школы нефти
«Бойся Захарову, хамство приносящую» наш ответ Захаровой
Массовая драка на свадьбе в Гаджигабуле
Азербайджан и Турция начали совместные военные учения
Неофициальный визит главы ЦРУ в Корею
Российских байкеров не пустили в Польшу
Трамп пригласил в США филиппинского президента Госдеп возмущен
В Баку до смерти забили проституток
В Хызы повесился 14-летний подросток
Самолет «Аэрофлота» попал в зону турбулентности Есть пострадавшие
Падение лифта в Баку: 11 пострадавших
Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен
Коалиция признала вину в гибели сотен мирных жителей в Ираке и Сирии
Акула напала на женщину на пляже в Калифорнии
Белый дом хочет ужесточить наказание за клевету
Ренци одерживает победу на праймериз Демпартии Италии
Известная компания торговала мертвечиной заявление Минсельхоза
Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
На участке, где победила Ле Пен, отменили результаты голосования
Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться