Мария Владимировна Захарова вновь явилась народу. Увы, не в лике Трехсвятительской Богородицы Марии (партийная кличка эсерки Маши Спиридоновой). На сей раз она предстала во всей красе. И вновь вместо того, чтобы ответить на полный тревоги вопрос о судьбе российского гражданина – пленника Дильгама Аскерова, досточтимая Мария Владимировна велеречивым резонерством и разухабистым наскоком лишь подняла густую едкую пыль.

Смотреть было тошно

Казалось бы, не так сложно ответить на вопрос об участи российского гражданина Дильгама Аскерова, воспользовавшегося своим естественным правом посетить землю предков. Не вкрадчиво, а логически и искренне объяснить азербайджанской общественности, чем же прецедент Лапшина отличается от прецедента Аскерова. Вместо разумного и адекватного ответа официального представителя МИД России Захарова, вновь увильнув от ответа, принялась обвинять азербайджанских журналистов в хамстве. И это не в первый раз. Прежде она так же оскорбляла американских, белорусских, грузинских сотрудников прессы…

Господи, неужели мы могли позволить себе хамство в отношении чиновника дружественной нам России и тем более официального представителя ее МИД?

Незадолго до нашумевшей пресс-конференции Захаровой мы лишь взяли на себя смелость задаться вопросом об истоках ее и иже с ней чрезмерной любви к многострадальному армянскому народу и, напротив, абсолютном равнодушии к не менее многострадальному азербайджанскому народу. Захарова провозгласила: «Всем сердцем сегодня с армянским народом!» Вот мы и осведомились, отчего же ее сердце не впускает сострадание и к азербайджанцам, и к Дильгаму Аскерову?! Чем армянское горе трагичнее азербайджанского? Разве кровь чья-то имеет другой цвет?

Что же мы получили в ответ? Вульгарный тон, грубое, похабное, незаслуженное обвинение в хамстве. Мария Захарова была явно не в духе, на грани срыва, почти в истерике, беспрестанно повторяя обыденное слово «хамство». Будто зациклилась на этом прескверном типе человеческого поведения.

Это – хамство! Неужели мы на это способны? И вообще - что есть хамство?

Философия Хамства и Ханства

Если мне не изменяет языковая интуиция, практически врожденное чувство русского языка, который мне не менее родной и близкий, чем Захаровой, хамство – это грубый и наглый тип человеческого поведения. В чем же я проявил наглость, не говоря уже о грубости, в отношении госпожи Захаровой? Намеренно избегая фамильярного и неуважительного тона, опасаясь обвинений в невоспитанности, я лишь отважился осторожно поинтересоваться, почему пресс-служба МИД РФ считает пленение своего гражданина в зоне оккупации азербайджанских территорий делом законным и справедливым и отчего разбитая вестью об аресте привилегированного российского гражданина Лапшина, посетившего Карабах, та же пресс-служба попустительствует и фактически легализует незаконный арест другого гражданина. Где же здесь наглость или хамство?

Хам – это человек, априори демонстрирующий свое превосходство над визави, подчеркивающий свой более высокий социальный статус. Кстати, это по великому русскому лексикографу Далю, как мне кажется, в безупречности его научных трактовок не может сомневаться даже сама кандидат исторических наук Мария Владимировна Захарова. Видите, в моих выражениях и тоне нет и намека на хамство или ханство Захаровой, не так ли?! Разве я чем-то намекал на свое превосходство над Захаровой?! Или на свое ханство? А может, мой социальный статус выше положения главы пресс-службы МИД великой державы?!

Упаси, Господь, от плахи - хамить самой Захаровой!.. Ведь хамить может человек, осознающий свою безнаказанность. Тоже по Далю! Наверное, в представлении Захаровой мы всё еще пребываем в составе великой страны – СССР, ибо она порой не в силах скрыть свое превосходство и раздражение, если не сказать ярость, в отношении «нацменов», тем паче «лиц кавказской национальности». В нашем случае причиной стал прямой, но неудобный для пресс-службы МИД вопрос. И вот как же я, обычный сатрап или холоп с периферии, могу посметь нахамить важному хану-чиновнику из Центра? Останусь ли я безнаказанным?!

Хамство как коммуникационное взаимодействие может быть образным и бессловесным благодаря интонациям, жестам, мимике. Какой же мой жест показался Захаровой хамоватым? Что такое она узрела в моих словах или фразеологизмах?

Можно довольно долго и пространно рассуждать о лексическом значении слова «хамство». Если госпоже Захаровой будет интересно, я попытаюсь затронуть столь всеобъемлющую и щепетильную проблему, как философия хамства, в отдельной статье. Кстати, Хам или Хама (отсюда и происходит слово «хамство») был сыном пророка Ноя. А армянские ученые всерьез утверждают, что ковчег Ноя пристал именно к нынешней горе Арарат. Ной спас Хама и армян.

«Трамвайная хамка»

Захарова обвиняет нас в хамстве в то самое время, как весь остальной мир обвиняет в хамстве именно саму Захарову. Один из признанных интеллектуалов и мыслителей современной России питерский депутат Борис Вишневский, возмущенный комментарием Захаровой на выступление главы британского МИД Бориса Джонсона, даже сравнил ее с «трамвайной хамкой». «При Захаровой дипломатическая риторика деградировала до уровня трамвайного хамства» - конец цитаты.

А после скандала на передаче Татьяны Фельгенгауэр на «Эхе» блогер Александр Мысленков вообще назвал Захарову «нерасчесанной хамкой». Российские СМИ буквально изобилуют различными прилагательными-эпитетами о хамстве Захаровой. Не будем заострять свое внимание на российском vox populi, однако похоже, что Захарову недооценили и в самой России…

Позволю себе задаться еще одним вопросом (корочки и статус журналиста у меня пока никто не отнимал): разве это не хамство - отождествлять сайт «Хаккын», как коряво любит повторять в своих заявлениях Кожин, со всем Азербайджаном и со всей азербайджанской журналистикой? И при этом обвинять всю нашу же журналистику в хамстве?!

После такого публичного хамства напрашивается закономерное резюме: в российский МИД Захарова привнесла и принесла не только «не одно армянское сердце» (по ее откровенному и сочувственному выражению), но еще и бестактность, граничащую с хамством, пустословие, не скрывающее внутренней агрессии, и беспардонное чванство. Ее нередко называют «русской Псаки». Сходство, не скрою, есть, но разве что внешнее - непричесанное. Хотя Захарова и потомственный дипломат, но куда ей до блестяще образованной и безукоризненно воспитанной Дженнифер Псаки? Не те, простите, нравы – и нужный тон выбрать не удается, и хороший вкус отсутствует...

Имя, сестра, имя!

Кстати, о нравах. Захарова утверждает, что после выхода в свет моей статьи какие-то «ее друзья из Баку» направили ей же публичные извинения. Что за злобный вымысел и подстрекательство? Почему вместо того, чтобы предоставить выверенную позицию своего департамента по делу Дильгама Аскерова – на чем настаивает вся азербайджанская журналистская братия, - Захарова прибегает к грязным инсинуациям, коварному интриганству и неподобающему лукавству, пытаясь стравить друг с другом азербайджанцев? Огласите имена, Захарова, кто же из азербайджанцев принес вам свои извинения?

Возвращаясь к излюбленному тезису Захаровой о хамстве. В отличие от нее мы можем представить имена настоящих хамов.

Знаете, кто олицетворяет неприкрытое хамство в самой России? Владимир Казимиров – экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, полпред президента Ельцина по Карабаху, которому ныне выделили отдельный кабинет на Смоленской. Казимиров – излюбленный эксперт армянских СМИ, при каждом удобном случае оскорбляющий память лидера нашей нации Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

Знаете, кто еще воплощает истинное хамство в России? Модест Колеров – бывший сотрудник Администрации президента России и создатель проармянских СМИ в Москве.

Хамство – это бесчисленное количество публикаций против официального Баку на страницах близких к МИД России изданий.

Антропоморфизм хамства в России – это фейковое творчество желтого Габриэляна и неосоветского агитпропа подруги Захаровой – Симоньян, распространявших во время прошлогодней апрельской войны намеренную клевету о якобы вовлечении ополчений ИГИЛ в карабахскую войну на стороне Азербайджана. Пресс-служба МИД России не реагировала на эти фейки, обходила их стороной и почему-то не замечала этого хамства, возведенного в ранг официоза.

Хамство – это телеэфирное хулиганство журналиста Романа Бабаяна против польского политика Томаша Мацейчука. Телеведущий поднимает руку на гостя студии – невиданное доселе в истории ТВ демонстративное хамство.

Хамство – это популистский визг эксперта экс-полковника Семена Багдасарова на «Вечере» у Соловьева.

Но Захарова всего этого не видит, ибо ее моральный облик – непрошенного гостя в студии «Эха Москвы» (уму непостижимо - глава пресс-службы МИД без приглашения вламывается во время прямого эфира в студию радиостанции и устраивает скандал с западным журналистом!) - ничем не отличается от вызывающего поведения Багдасарова или Бабаяна.

Почему-то Захарова пропустила мимо ушей и инициативу первого зампреда комитета по странам СНГ Госдумы России Константина Затулина, призвавшего к созданию группы дружбы России с оккупационным режимом Карабаха. Как же так получается, Азербайджан входит в состав СНГ, а первый зампред комитета Госдумы направляет все свои усилия на подрыв государственного суверенитета и целостности страны?! Где логика?! Разве это не хамство в отношении страны - члена СНГ?! Почему же не реагирует Захарова – проблема-то международная и в поле зрения МИД, ведь Затулин самым откровенным образом подрывает авторитет России и МИД своей страны среди стран - членов СНГ?!

Чьи интересы отстаивают Захарова и пресс-служба МИД России? Интересы саргсяновской Армении или стратегического партнера Азербайджана – дружественной России?!

Между тем в Википедии официальная биография российского президента Владимира Путина изобилует различного рода оскорбительными комментариями и выпадами. Многие российские азербайджанцы пытались опротестовать эти филиппики! Знаете, кто мешает? Вики-группа Тарона Сахаряна (Taron Saharyan). А вот биография полевого командира Сержа Саргсяна, пролившего море крови в сражении с гражданским азербайджанским населением, вне всяких подозрений. Президент Армении – само торжество демократии и прав человека, вершина справедливости. Захарова этого не видит?! Или это не входит в круг ее непосредственных обязанностей?! Но ведь именно это - хамство!

Клин Захаровой между Россией и Азербайджаном

Верховная российская власть четко обозначила свою позицию в карабахском вопросе: Кремль, придерживаясь строгого нейтралитета, не отдает предпочтение ни одной из сторон конфликта и, надо полагать, того же требует от всех ветвей власти и чиновничьего класса страны. Почему же чиновник, к тому же Чрезвычайный и полномочный посланник II класса Мария Захарова, не скрывая ангажированности, открытым и совершенно хамским образом выражая симпатии определенной стороне конфликта, допускает агрессивный тон в контактах с Азербайджаном?

Разве Захарова не знает о высоком и доверительном уровне отношений многоуважаемого Владимира Владимировича Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым? Неужели Захарова не подозревает об истинном отношении премьер-министра России уважаемого Дмитрия Анатольевича Медведева к нашей стране? Видимо, из поля зрения Захаровой выпал незапланированный визит Д.Медведева в Азербайджан после прошлогодней апрельской войны.

Придется напомнить, что поездка премьер-министра России в Ереван намечалась на 7 апреля 2016 года - Медведев должен был принять участие в саммите глав правительств стран - членов Евразийского союза. Однако из-за обострения карабахского конфликта Дмитрий Анатольевич выступил с инициативой отмены саммита, отложив свой официальный визит в Ереван… и приехал в Баку!

В официальном сообщении российского правительства однозначно отмечалось, что это решение было согласовано с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Саргсяновские СМИ, усиленно сбивая с толку общественное мнение, пытались связать эту инициативу с именем президента Нурсултана Назарбаева, однако всем, кроме Захаровой и проармянской лоббисткой группировки в Москве, хорошо известно, что саммит был отменен по предложению российского политического руководства. А спустя несколько дней в Баку приехал и министр иностранных дел уважаемый Сергей Викторович Лавров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил визиты Д.Медведева и С.Лаврова.

Как Д.Медведев, так и глава внешнеполитического ведомства приложили немало усилий для деэскалации кризиса, а нареченный журналистами пресловутый «план Лаврова» вызвал бурный ажиотаж в общественном мнении двух конфликтующих стран и стал новым импульсом для актуализации скорейшего разрешения конфликта.

Создается впечатление, будто пресс-служба МИД России функционирует как-то обособленно, под влиянием проармянских лоббистких институтов в Москве открыто подставляя свое руководство. А в Баку тем временем уверены в искренних побуждениях Кремля и руководства МИД России добиться компромиссного и справедливого мира на основе целостности и суверенитета Азербайджана.

Азербайджан, как и Россия, крайне заинтересованы в самом высоком уровне политико-экономических отношений. Лидеры двух стран достигли полного взаимопонимания и понимают друг друга с полуслова. Любые коллизии в сфере торговли и экономики находят мгновенное решение. Вот вам яркий пример: в середине декабря прошлого года возникла проблема с прохождением грузов из Азербайджана в Россию. И в один из воскресных вечеров вице-премьер Дмитрий Рогозин звонит своему коллеге по российско-азербайджанской межправительственной комиссии первому вице-премьеру Ягубу Эйюбову: «Ягуб, ты знаешь, 800 машин там у вас, но я все меры принял». Самое парадоксальное, что первого вице-премьера Я.Эйюбова тогда еще не успели проинформировать о возникшей проблеме, однако течение двух дней все благополучно разрешилось. Вот каков уровень отношений между двумя странами-партнерами!

Известно ли Захаровой, что Россия занимает третье место во внешнеторговом обороте Азербайджана? Впереди только Турция и Италия.

И как после этого можно вбивать клин в отношения двух братских стран?

Разве это не совесть под высоким каблуком?

Отчего-то Захаровой неизвестно и о привлекших всеобщее внимание визитах в Баку политических лидеров России – Жириновского, Зюганова, недавнем посещении нашей столицы знаменитым журналистом Владимиров Соловьевым? Так-таки она ничего не знает о том, как одобрительно отзывались все они о президенте Ильхаме Алиеве? С какой верой и надеждой покидали Азербайджан, приятно удивленные истинным отношением к России, русскому языку и великой русской культуре в Баку? Эти русские патриоты с большим пиететом и чувством благодарности признавали гармоничное единство, духовную связь и единство русской культуры с азербайджанской самобытностью. По их признанию, ничего подобного они не встречали ни в одной из стран СНГ!

Азербайджан и Россия находятся в едином политико-экономическом и культурологическом, языковом пространстве, соединены друг с другом неразрывными узами братства и партнерства. Успешные итоги визитов в Азербайджан Сергея Евгеньевича Нарышкина, Николая Платоновича Патрушева, Владимира Александровича Колокольцева, профильных министров, глав субъектов Российской Федерации символизируют непрерывный и многовекторный диалог двух стран на всех уровнях власти.

Видимо, для внимания Захаровой надо особо подчеркнуть братские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентами Чечни - Рамзаном Кадыровым и Дагестана - Рамазаном Абдулатиповым. В своих публичных обращениях к президенту Азербайджана Рамазан Абдулатипов и Рамзан Кадыров неизменно называет Ильхама Алиева братом.

Неужели Мария Захарова не осознает меру своей ответственности как официальный представитель МИД России? Ведь избрав нишу хамоватого горлопана и рупора армянской пропаганды, она целенаправленно и, судя по всему, осознанно подрывает дух союзнических и братских отношений.

Откуда у Захаровой столько злобы и неприязни к Азербайджану? Где искать корни зла? В далеком детстве?!

Но ведь как личность сформировалась Мария Владимировна в семье потомственных дипломатов, росла в Китае, как и миллионы девочек любила играть в куклы и кукольные домики, а позже увлеклась миниатюрными интерьерами. Затем решила пойти по стопам родителей, став завсегдатаем-телезрителем «Международной панорамы». Этому ли учили Захарову ее заочные духовные наставники – легендарные Александр Бовин и Валентин Зорин?

Ведь Захаровой со школьной скамьи прививали любовь к России. Откуда же у нее такая страсть к Армении?! Откуда такое притяжении к стране-агрессору, предавшему огню и мечу мирные города и селения миролюбивой кавказской страны – Азербайджана?! Откуда?..

Кандидат исторических наук Мария Захарова написала свою диссертацию на тему «Переосмысление символики празднования нового года в Китае».

По всей видимости, дипломат-историк переосмыслила не только символику Нового года, но и многое другое в стране великого Дэн Сяо Пина, и ей еще многое предстоит переосмыслить и в отношении страны великого Гейдара Алиева.

Чем раньше, тем лучше… Для нее!