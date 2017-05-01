В Шеки мужчина застрелил своего шурина

В Шеки зять убил своего шурина из огнестрельного оружия. Как сообщили АПА в правоохранительных органах, вечером 30 апреля в лесистой местности под названием Фазиль было найдено тело жителя села Ибрагимкенд Тофика Махъяддин оглу Сафарова (1959 г.р.).

В результате расследования стало известно, что мужчину убил его зять, житель соседнего села Ашагы Кюнгют Видади Сюбхан оглу Алиев (1960 г.р.), выстрелив в него из охотничьего ружья. В.Алиев задержан, у него изъяли орудие преступления.

В прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.