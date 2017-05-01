Япония впервые задействует свой военный корабль

Вертолетоносец «Идзумо» Морских сил самообороны Японии отправился на свою первую операцию по охране американского флота, обеспечивающего безопасность страны. Об этом сообщает NHK.

По данным источников телеканала, крупнейший корабль в составе японского флота, способный нести до 28 летательных аппаратов, 1 мая покинул базу Йокосука и ушел в трехмесячный поход к берегам Филиппин. По пути вертолетоносец выполнит операцию по защите кораблей снабжения Военно-морских сил США, направляющихся в Японское море. В сопровождении «Идзумо» они проследуют до района острова Сикоку.

В прошлом году в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий национальных Сил самообороны. Он впервые с окончания Второй мировой войны разрешил японским военнослужащим участвовать в боевых действиях для защиты дружественных государств (их круг не определен), даже если сама страна не подвергается нападению. Также документ позволил армии оказывать союзникам логистическую поддержку.

Кроме того, в 2014-м японское правительство одобрило новую интерпретацию Конституции, разрешив Силам самообороны защищать союзников Токио от внешней агрессии. Этот шаг осудили в Пекине и Сеуле, но поддержали в Вашингтоне.