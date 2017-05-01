Ренци вновь возглавил правящую партию Италии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подавляющим большинством голосов переизбран на пост главы правящей в стране Демократической партии.

По данным BBC, в воскресенье он набрал более 70% голосов среди главных сторонников партии, оставив далеко позади двух других соперников. Действующий министр юстиции Андреа Орландо и губернатор области Апулия Микеле Эмильяно получили примерно 21% и 8% голосов соответственно.

«Это чрезвычайная ответственность. Сердечное спасибо женщинам и мужчинам, которые верят в Италию», — написал господин Ренци в своем Instagram.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони уже поздравил Ренци по телефону. После объявления официальных результатов кандидатура переизбранного лидера должна быть утверждена на всеобщем съезде партии, который пройдет в ближайшее время.

В феврале Ренци под давлением оппозиции ушел в отставку с поста главы Демократической партии, которая угрожала расколом из-за разногласий. Однопартийцы также требовали, чтобы он не выносил свою кандидатуру на переизбрание главой Демпартии. Сам Ренци назвал такое поведение соратников «недемократичным».