Водителям разрешено использовать шторки и пленки

С 1 мая в Азербайджане разрешается использование пленок и жалюзи. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Report.

По его словам, пленки и жалюзи должны соответствовать стандартам.

С 1 мая разрешено использование занавесок и пленок, установленных промышленным способом на задние боковые стекла автомобилей, соответствующих стандартам Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.