Марш протеста в Новосибирске

В Новосибирске состоялся первомайский антикоррупционный марш при согласовании с городскими властями, передает Интерфакс.
По словам представителя новосибирской мэрии, в акции приняли участие 170 человек.
Организаторами шествия стали представители партии «Яблоко» и незарегистрированной партии прогресса и движения «Артподготовка».
Участники марша прошли по проезжей части Красного проспекта, на котором было перекрыто транспортное движение. Шедшие впереди колонны развернули растяжку с лозунгом «Коррупция ворует будущее».
Не дойдя до площади Ленина, на которой завершилось официальное празднование 1 Мая, участники акции прошли к Центральному парку. Около его входа они провели небольшой митинг.