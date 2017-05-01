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Марш протеста в Новосибирске

 

В Новосибирске состоялся первомайский антикоррупционный марш при согласовании с городскими властями, передает Интерфакс.

По словам представителя новосибирской мэрии, в акции приняли участие 170 человек.

Организаторами шествия стали представители партии «Яблоко» и незарегистрированной партии прогресса и движения «Артподготовка».

Участники марша прошли по проезжей части Красного проспекта, на котором было перекрыто транспортное движение. Шедшие впереди колонны развернули растяжку с лозунгом «Коррупция ворует будущее».

Не дойдя до площади Ленина, на которой завершилось официальное празднование 1 Мая, участники акции прошли к Центральному парку. Около его входа они провели небольшой митинг.

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