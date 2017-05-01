Макрон допустил выход Франции из Евросоюза

Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского Союза. Об этом он за неделю до второго тура заявил в интервью BBC News.

Макрон заверил, что всегда был и остается проевропейским политиком.

«Во время предвыборной кампании я постоянно защищал европейские идеи и европейскую политику, потому что считаю, что это чрезвычайно важно для французского народа», — сказал он.

Но, по мнению кандидата в президенты Франции, половина страны «злится на эту европейскую идею». Поэтому Макрон уверен, что Евросоюз нуждается в реформе.