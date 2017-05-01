130-тысячное шествие в Москве

В Москве прошла первомайская демонстрация, в которой приняли участие работники образования, спортсмены, представители предприятий оборонного комплекса, работники торговли, строительного комплекса, судостроительной и машиностроительной отраслей, других профсоюзных объединений. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди участников акции был мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, а также студенты, ветераны, представители «Единой России» и других парламентских партий.

Всего, по подсчетам полиции, в этот день на акцию вышли порядка 130 тысяч человек. По прогнозам ФНПР, в этом году демонстрации по случаю 1 мая соберут около 2,5 миллиона человек, они пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках.