Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман, северный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 20-25° тепла, местами до 28° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах будут грозы, дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

2-5 мая на территории страны ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, местами интенсивного характера. Возможен град, паводки.