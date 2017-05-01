Генерал Дворников устроил проверку в Армении

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке российской авиационной военной базы "Эребуни" в Ереване, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе командно-штабной тренировки на высокогорном полигоне "Алагяз" летчики истребительной МиГ-29 и армейской Ми-8МТ и Ми-24П авиации выполнили условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Также летчики отработали задачи перехвата, воздушный бой с условным противником на высоте от 200 до 3 000 метров", — говорится в сообщении.

В ходе полетов летчики отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению авиации, пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов условного противника.