Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию

Азербайджан в феврале 2017 года поставил в Турцию 506,14 миллиона кубометров газа против 558,49 миллиона кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиарда кубометров природного газа против 6,17 миллиарда кубометров, поставленных в 2015 году. В январе 2017 года Азербайджан поставил в Турцию 590,35 миллиона кубометров газа.

По данным отчета, в феврале Турция импортировала 5,25 миллиарда кубометров газа, из которых 3,75 миллиарда кубометров импортировано по трубопроводам, а 1,5 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Турцию газа в феврале 2017 года составила 9,64 процента.