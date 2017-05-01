Али Ахмедов: «НПО должны доказать свою полезность»

«В деятельности гражданского общества существуют определенные проблемы. Я признаю это, и это связано с финансированием. Некоторые чиновники не принимают сотрудничество с гражданским обществом. Я за то, чтобы институты гражданского общества предъявляли более усовершенствованные программы. В противном случае, предложение гражданского общества не принимается правительством».

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане» заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что, представляя какой-либо проект, гражданское общество должно доказать, что данным проектом удастся сократить расходы правительства.

«Неправительственные организации должны доказать, что полезны. Если вам не удастся сделать это, будет отмечено, что эту работу можно сделать еще более дешево, чем в представленном вами проекте. Так в чем же здесь польза? Неправительственные организации должны представить проект, который будет требовать меньше финансов, нежели затраты, осуществляемые правительством на проводимую работу. Мы как представители правительства нуждаемся в сотрудничестве с гражданским обществом. Существуют некоторые неправительственные организации, деятельность которых не ощущается. Я не отмечаю это как критику. Как представитель правительства хочу сказать, что правительство заинтересовано в работе с гражданским обществом», - сказал он.