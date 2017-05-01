Ильхам Алиев: «Для продления «Контракта века» должны быть выполнены все наши условия»

«Контракт века» и сегодня приносит прибыль Азербайджану. Как известно, сейчас между SOCAR и партнерами идут переговоры с целью продлить срок контракта. Я положительно оцениваю это. Конечно, все наши условия должны быть выполнены, чтобы контракт был продлен». Как передает АзерТАдж, об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии городка Бакинской высшей школы нефти.

«Сегодня «Шахдениз 2» является одним из крупных газовых проектов мира. Уже несколько лет, как газ «Шахдениз» поставляется на рынки региона и мира. Сегодня мы приблизились к реализации Южного газового коридора. Этот проект соединит Азербайджан с зарубежными рынками, являющимися для нас важными. После этого Азербайджан на десятилетия обеспечит свои экономические интересы от реализации Южного газового коридора», - подчеркнул президент.