Впервые в команде лишь один иностранец

Объявлен состав азербайджанской велокоманды Synergy Baku на традиционную велогонку «Тур Азербайджана», которая стартует 3 мая.

Впервые в составе Synergy Baku будет лишь один иностранный велосипедист. Это хорват Йосип Румак. В состав также включены велосипедисты сборной Азербайджана: Эльгюн Ализаде, Эльчин Асадов, Анвер Асанов, Самир Джабраилов и капитан команды Кирилл Поздняков.

Недавно Поздняков выиграл два этапа на соревнованиях в Марокко и занял третье место в общем зачете. Асадов выиграл в Марокко один этап, что стало первым успехом в его профессиональной карьере. А Румак стал в Северной Африке «горным королем».

Для Эльчина Асадова это будет уже пятый «Тур Азербайджана», для Самира Джабраилова – третий, для Кирилла Позднякова – второй, а Эльгюн Ализаде, Анвер Асанов и Йосип Румак дебютируют на престижном соревновании.

Synergy Baku постарается как минимум повторить прошлогодний успех, когда велосипедисты азербайджанской команды выиграли два этапа и командный зачет.

В «Туре Азербайджана-2017» выступят 23 команды из 18 стран. Соревнование вновь будет состоять из пяти этапов.

Первый этап: Баку – Сумгаит.

Второй этап: Баку – Исмаиллы.

Третий этап: Габала – Огуз – Шеки – Огуз – Габала.

Четвертый этап: Габала – Исмаиллы – Агсу – Шемаха – Пиргулу.

Пятый этап: Баку – Абшерон – Баку.

По сравнению с маршрутом прошлого года отличается лишь четвертый этап: в этом году велосипедисты проедут по Агсуинскому перевалу.