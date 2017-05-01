В ООН обеспокоились судьбой геев в Чечне

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн заявил о необходимости проведения более детального расследования положения представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
"ЛГБТ-сообщество в Чечне: необходимо провести углубленное расследование, мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — сообщается в Twitter Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Соответствующее заявление аль-Хусейн сделал в понедельник на брифинге в Женеве.
Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пообещал ПАСЕ продолжить следить за ситуацией с положением представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.