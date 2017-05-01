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«Прибыльные расходы» с картами Visa от Kapital Bank

 

Владельцы платежных карт Visa от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной Лотереи «Прибыльные расходы» (“Qazandıran xərclər”). Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через ПОС терминалы страны, должны зарегистрировать 6-тизначный код указанный на чеке от этой покупки в специальном разделе сайта www.kapitalbank.az/visa-campaign и стать участником Лотереи.

Каждый день среди участников Лотереи будут разыграны 5 призов по 50 манат и завершающим будет 1 приз в размере 1000 АЗН. Последний день Лотереи 30 июня 2017 года.

Следует отметить, Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиалах и 5-ти отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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«Прибыльные расходы» с картами Visa от Kapital Bank
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