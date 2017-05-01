Полад Бюльбюльоглу благодарит Туркменбаши

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу поблагодарил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за присвоение ему звания народного артиста Туркменистана. Копия благодарственного письма Полада Бюльбюльоглу имеется в распоряжении редакции haqqin.az.

«Свидетельствуя Вам глубочайшее почтение, искренне благодарю за присвоение мне высокого почетного звания «Народный артист Туркменистана». Для меня большая честь, гордость и ответственность быть удостоенным такой высокой награды. Данную награду оцениваю как знак того, насколько внимательно Вы относитесь к дальнейшему развитию двустороннего культурного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном», - говорится в письме.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что в качестве народного артиста двух стран он и впредь будет вносить вклад в укрепление отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

«С большим удовольствием вспоминаю свой недавний визит в Туркменистан, который позволил мне еще раз стать свидетелем высокого доверия народа к Вам и впечатляющих успехов во всех областях, достигнутых в последние годы под Вашим руководством. Вы по праву пользуетесь искренним уважением своего народа как опытный и дальновидный государственный деятель, делающий все для развития Туркменистана и стабильности в регионе. Хотелось бы выразить огромную признательность за предоставленную возможность лично встретиться с Вами во время моего пребывания в Туркменистане», - говорится в письме.