«Применение армянскими войсками, продолжающими свои провокации на линии фронта, зенитно-ракетного комплекса «Оса» меня не сильно удивило и встревожило», - сказал haqqin.az полковник запаса Ильгар Алиев, комментируя информацию о применении армянскими ВС ЗРК «Оса» 28 апреля.

«Во-первых, срок эксплуатации этих ракет завершен. На складах остались лишь ржавые остатки. Этот зенитный комплекс не идет в сравнение с теми системами, которые состоят на вооружении азербайджанских Вооруженных сил.

Во-вторых, выпущенные армянскими военнослужащими ракеты упали на пустые территории. Я поинтересовался и узнал, что в этот день противник выпустил три ракеты. Я как бывший военный позвонил своим друзьям, чтобы узнать подробности инцидента. Обстоятельства этого инцидента напомнили мне известный французский фильм, когда косой солдат сбивает свой самолет. Так и армяне своими же ракетами сбили свой беспилотник.

Самое интересное то, что «бьющие птицу в глаз» армянские специалисты не смогли добиться попадания своих ракет в цель. Вместо этого они уничтожили свой же беспилотник.

В поступающих сообщениях есть информация о том, что армянские ракеты разорвались на их же позициях, что стало причиной паники среди военнослужащих и армянского населения в Ходжавенде», - отметил полковник Ильгар Алиев.