В Стамбуле задержаны 200 человек

Полиция Стамбула задержала в понедельник более 200 человек, пытавшихся пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в понедельник двух женщин, пытавшихся установить баннер на площади Таксим. Кроме того, несколько человек были задержаны после столкновений полиции с демонстрантами, намеревавшимися пройти маршем к площади из разных районов города. Число задержанных не уточнялось.

По данным агентства, для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.