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«Автобусы смерти» на дорогах Азербайджана фото; видео

 

Ежедневно сотни пассажиров едут из Баку в регионы Азербайджана и обратно. Те, кто стремится быстрее преодолеть свой путь, выбирают микроавтобусы, говорится в репортаже ARB TV.

Микроавтобусы предназначены для перевозки 16-18 пассажиров. Некоторых водителей это устраивает, но есть и те, кто пытается создать в салоне своего микроавтобуса дополнительные места. В итоге в случае ДТП это делает неизбежным несчастные случаи.

В репортаже телеканала показано, как в различных регионах Азербайджана водители в жажде наживы увеличивают число мест в салонах своих автобусов, что приводит к увеличению веса автомобилей и может привести к авариям.

 

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