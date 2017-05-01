Вице-президент НОК Азербайджана: «Мы не должны жать руку каждому мусульманину…»

Сегодня в бакинском отеле Fairmоnt проходит конференция под названием «Наша сила в единстве», посвященная стартующим через неделю в Азербайджане Играм исламской солидарности.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана и Спортивной федерации исламской солидарности Чингиз Гусейнзаде в своем выступлении напомнил, что исламская культура была самой передовой в мире, а многие науки зародились на Востоке.

Как известно, 2017 год объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности. По этому поводу Чингиз Гусейнзаде среди прочего заметил следующее:

«Исламская солидарность – это не значит, что мы должны жать руку каждому мусульманину. Это не значит, что мы должны пропагандировать исламскую религию. Исламская солидарность – это проявление единства, это возможность показать, что ислам миролюбив и прогрессивен. Наша сила в солидарности».

Чингиз Гусейнзаде выразил уверенность, что Исламиада в Азербайджане оставит самые яркие впечатления на весь исламский мир.