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Эрдоган о разделении Востока и Запада

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о росте популизма в мире и возрастающем разделении между Востоком и Западом, передает РИА Новости.

"Мы также обменялись мнениями по событиям в мире. Популизм находится на подъеме во всем мире. Усиливается разделение по линии религии, пола. Разделение между Востоком и Западом все более подчеркивается. Особенно в Европе ксенофобия и культурный расизм берут вверх словно ядовитый плющ", — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Моди в Нью-Дели.

Эрдоган, который находится в Индии с первым с 2008 года визитом, добавил, что "на протяжении всей истории мы были домом для разных цивилизаций".

"Различий не стоит бояться, их следует принимать как богатство. Думаю, Индия и Турция нуждаются в глубоком сотрудничестве и солидарности по международным и региональным вопросам. Чтобы глобальный мир был установлен, процветание и стабильность восторжествовали, Индия и Турция должны стать ближе друг к другу", — заявил он.

В свою очередь Моди сделал акцент на проблеме международного терроризма.

"Постоянно нарастающая угроза терроризма является предметом нашей общей обеспокоенности. У нас была обширная дискуссия с президентом по этому вопросу. Мы согласились, что никакое намерение, цель или причина не могут оправдать терроризм. Страны мира должны работать едино, чтобы бороться с терроризмом, предотвращать финансирование и перемещение через границы. Президент и я согласились работать совместно, чтобы укрепить наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и многостороннем, чтобы эффективно противостоять этой угрозе", — заявил он.

Эрдоган в своем выступлении отметил на этот счет, что "Турция всегда будет на стороне Индии и в полной солидарности в борьбе с терроризмом".

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