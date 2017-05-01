В конце апреля 2017 года в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия, США) прошла научная конференция, в ходе которой было отмечено усиливающееся влияние России в странах бывшего Советского Союза. При этом в числе стран, наиболее подверженных российской пропаганде называется Азербайджан.

Как сообщает «Голос Америки», было отмечено, что в качестве одного из инструментов Кремль использует средства массовой информации, пропагандирующие «ценности» Москвы, навязывающиеся как единственно правильные в понимании происходящих событий.

По мнению участников научной конференции, кроме внешней направленности идеологии Российской Федерации, насаждающей собственные взгляды государствам СНГ, Кремль активно использует СМИ для стратегических целей внутри страны, формируя выгодную ему «картину дня».

Что же касается локализации наибольшего влияния российских печатных, телевизионных и Интернет СМИ на общественное мнение, то, согласно исследованию, проведенному специалистами государственного исследовательского Висконсинского университета (город Мэдисон, столица штата Висконсин, США), на сегодняшний день наивысший уровень такового зафиксирован в Азербайджане и Кыргызстане.

Такую внешнюю активность российских СМИ авторы исследования объясняют стремлением Кремля сформировать на пространстве стран СНГ положительное отношение к России и, соответственно, выгодную для Москвы реакцию местного населения на международные события.