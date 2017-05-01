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Негодование президента: арестован стройбарон

 

Арестован председатель ООО A-3 Sənaye Tikinti Korporasiyası, которая строила жилой и торговый центр Böyük Plaza на территории «Дома охотника». В отношении Азера Исмаилова Хатаинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, сообщают местные СМИ.

По информации, владельцем компании является Айдем Исмаилов - близкий человек Акифа Мустафаева, известного под криминальным прозвищем «Акула Акиф», имя которого упоминается в уголовных делах против генералов МНБ. Арестованный Азер Исмаилов - брат Айдема Исмаилова.

Напомним, ранее информация о сносе «Дома охотника» и вырубке деревьев вызвала широкое общественное недовольство. Стало также известно, что строящееся на территории здание предназначалось для депутатов Милли Меджлиса.

Однако по указанию президента Ильхама Алиева строительство было приостановлено.

Строительная компания, вырубившая деревья, оштрафована на 130 тысяч манатов, возбуждено уголовное дело.

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