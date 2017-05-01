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Азад Рагимов: «После Азербайджана сложно будет провести Исламиаду на таком же уровне»

Автор: Отдел спорта 

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил о том, что Азербайджан полностью готов к проведению Игр исламской солидарности, и призвал болельщиков поддержать наших спортсменов на предстоящих соревнованиях.

«57 стран подтвердили свое участие, - говорит министр. - Это будет рекордное количество. К нам приедут более трех тысяч спортсменов, примерно тысяча официальных лиц и более тысячи представителей технического штаба.

Мы полностью готовы по всем пунктам. Все объекты ждут начала соревнований. При подготовке мы хотели использовать как можно меньше средств из госбюджета, так как инфраструктура у нас уже существовала.

С сегодняшнего дня спортсмены начинают заезжать в деревню атлетов. Там построена новая кухня, способная обеспечить питание одновременно более трех тысяч спортсменов.

К Исламиаде привлечены 750 водителей. Сейчас для них проводятся тренинги. На некоторые объекты, такие как «Далга Арена», «Бакселл Арена», тяжелоатлетический комплекс, проведены кабели для обеспечения интернетом.

Верим, что и на этот раз мы проведем соревнования на высшем уровне. Церемонии открытия и закрытия привлекут внимание всего исламского мира. Это будут интересные шоу.

Как и в случае с Европейскими играми, мы поднимаем планку. После Азербайджана другим странам сложно будет провести Исламиаду на таком же уровне (улыбается).

На продажу выставлено более 500 тысяч билетов. Призываю болельщиков поддержать наших спортсменов, чтобы трибуны не были пустыми.  Хотим, чтобы после Исламиады в секциях не было отбоя от детей, желающих заниматься спортом. Важна Исламиада и с точки зрения привлечения в Азербайджан еще большего количества туристов. Мы должны постоянно рекламировать нашу страну».

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